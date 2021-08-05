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Денис Лебедев эмоционально отреагировал на победу боксера Батыргазиева на Олимпиаде

10:56
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Российский боксер Денис Лебедев поздравил Альберта Батыргазиева с победой на Олимпиаде в Токио.

«Поздравляю Альберта! Молодец! И хочу отметить, что Батыргазиев не только хороший боксер, но и прекрасный человек. Лично для меня это важнее. Хороший боксер и хороший человек вместе... Словами не передать», — сказал Лебедев «СЭ».

Батыргазиев, выступающий в категории до 57 кг, выиграл золото Олимпиады в Токио. В финале он раздельным решением судей победил американца Дюка Рэгана со счетом 3:2.

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