Денис Лебедев эмоционально отреагировал на победу боксера Батыргазиева на Олимпиаде
10:56
Российский боксер Денис Лебедев поздравил Альберта Батыргазиева с победой на Олимпиаде в Токио.
«Поздравляю Альберта! Молодец! И хочу отметить, что Батыргазиев не только хороший боксер, но и прекрасный человек. Лично для меня это важнее. Хороший боксер и хороший человек вместе... Словами не передать», — сказал Лебедев «СЭ».
Батыргазиев, выступающий в категории до 57 кг, выиграл золото Олимпиады в Токио. В финале он раздельным решением судей победил американца Дюка Рэгана со счетом 3:2.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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