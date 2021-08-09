Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев: «Дагестан или Сибирь? Меня хватит на всю многонациональную страну»

Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев рассказал, каким боксером он является — дагестанским или сибирским.

«Дагестан или Сибирь? Не переживайте. Прошу всех проявлять терпение. Терпение — это наше оружие. Меня хватит на всех, — сказал Батыргазиев после приезда в Москву. — Меня хватит на всю нашу многонациональную страну. Я постараюсь посетить все наши регионы, города. Хочу принести людям удовольствие, радость».

В финале Олимпиады-2020 Батыргазиев победил Дюка Рэгана и стал обладателем золотой медали в весовой категории до 57 кг.

Альберт родился в Дагестане, но в 6 лет переехал с семьей в Нижневартовск, где и проживает по сей день.