Олимпиада
Токио-2020
Бокс
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Бокс

Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев: «Дагестан или Сибирь? Меня хватит на всю многонациональную страну»

9 августа 2021, 23:06
Альберт Батыргазиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Альберт Батыргазиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев рассказал, каким боксером он является — дагестанским или сибирским.

«Дагестан или Сибирь? Не переживайте. Прошу всех проявлять терпение. Терпение — это наше оружие. Меня хватит на всех, — сказал Батыргазиев после приезда в Москву. — Меня хватит на всю нашу многонациональную страну. Я постараюсь посетить все наши регионы, города. Хочу принести людям удовольствие, радость».

В финале Олимпиады-2020 Батыргазиев победил Дюка Рэгана и стал обладателем золотой медали в весовой категории до 57 кг.

Альберт родился в Дагестане, но в 6 лет переехал с семьей в Нижневартовск, где и проживает по сей день.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

Дина Аверина: «Если захотим, вернемся, если нет — значит, нет»
«Рубин» — «Ахмат»: Кукуян сначала все сделал правильно. Зачем вмешался ВАР и все испортил? Вратарь удален ошибочно
Украинская судья объяснила, почему сестры Аверины проиграли в финале Олимпиады
«Луис Адриано чуть не оторвал башку украинцу Гладкому. Половину физиономии вбил внутрь»
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события