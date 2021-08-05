Батыргазиев о золоте Олимпиады: «Еще одна медаль в копилку. Не собираюсь останавливаться»

Российский боксер в полулегком весе Альберт Батыргазиев прокомментировал свою победу на Олимпиаде в Токио.

— Я всегда мечтал заниматься боксом, — сказал Батыргазиев. — В 17 лет я начал пробовать бокс и кикбоксинг. Спустя год я уже окончательно перешел в бокс. Хотел показать себя во взрослом боксе, тренеры говорили всегда: «Альберт, успехи на юниорах — это хорошо, но сильно не зацикливайся. Весь бокс начинается на взрослом уровне». В 18 лет я стал чемпионом России по кикбоксингу, а в том же году выиграл и чемпионат России в Грозном. Передо мной открылось очень много дверей. Поехать на Олимпиаду и вернуться с золотом — это мечта. Я хотел продолжить дело старших товарищей: Евгения Михайловича Макаренко, Александра Ивановича Малетина. Я очень рад, что мне удалось сдержать данное себе слово. Мой город заслуживает золотой олимпийской медали, то же самое касается всего региона и страны. Рад, что смог оправдать ожидания. Скоро эта медаль поедет через Москву в Нижневартовск.

— Эта медаль — первый шаг к чему-то большему?

— Это еще одна медаль в мою копилку. Постараюсь увеличивать свои награды. Не собираемся останавливаться на достигнутом, все впереди. Будем дальше радовать своими победами. Я доволен, что очень много людей смотрят бокс, это красивый вид спорта, он объединяет людей.

— Показалось, что финальный бой для вас прошел довольно легко.

— Это лишь ощущение со стороны, бой был тяжелым. Все бои здесь получились трудными для меня. На этих соревнованиях нет легких соперников. Одно участие в Олимпиаде чего только стоит. Здесь нельзя недооценивать соперника, к каждому отдельно готовился. Любой мог показать хороший бокс и победить, здесь собрались только самые сильные. Рад, что мне удалось завоевать золото и доказать всем, в первую очередь судьям, что я достоин этой победы.

Сегодня, 5 августа, Батыргазиев победил американца Дюка Рэгана в финале боксерского турнира в весовой категории до 57 кг на Олимпиаде в Токио.