Гаджимагомедов после поражения заявил, что у него нет желания надевать серебряную медаль Олимпиады

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов прокомментировал серебряную медаль Олимпиады-2020. В финальном поединке в весе до 91 кг россиянин уступил кубинцу Хулио Сесару ла Крусу.

— Особого желания нет надевать медаль эту (стоит с медалью в руках), — сказал Гаджимагомедов. - Мы сюда ехали за золотом. Конечно, не выкину ее, будет среди других медалей дома. Но не среди золотых.

— Аргентский судья, которого ты критиковал в прошлом бою, снова был на этом поединке. Ты знал об этом?

— Я не знал об этом. Судьи здесь разные, по-своему судят. Не могу их критиковать.

— Есть ли желание боксировать до Парижа?

— Конечно, желание есть. Я хочу реванш, но сейчас это невозможно. Думаю, со временем встретимся и еще побьемся с ним.

24-летний россиянин проиграл кубинцу со счетом 0:5 и завоевал серебряную медаль Олимпиады.