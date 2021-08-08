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Кубинский боксер Круз выиграл золото Олимпиады в Токио

08:36
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Кубинский боксер Энди Круз выиграл золото Олимпиады в Токио в категории до 63 кг. В финальном поединке он победил Кейшона Дэвиса из США со счетом 4:1.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 63 кг

Финал

Кейшон Дэвис (США) — Энди Круз (Куба) — 1:4

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