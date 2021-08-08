Кубинский боксер Круз выиграл золото Олимпиады в Токио
08:36
Кубинский боксер Энди Круз выиграл золото Олимпиады в Токио в категории до 63 кг. В финальном поединке он победил Кейшона Дэвиса из США со счетом 4:1.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 63 кг
Финал
Кейшон Дэвис (США) — Энди Круз (Куба) — 1:4
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