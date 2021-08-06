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Бронзовые призеры в категории до 91 кг прокомментировали поражение Гаджимагомедова в финале Олимпиады

10:57
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Бронзовые призеры Олимпиады в весовой категории до 91 кг Давид Ника и Абнер Тешейра прокомментировали поражение россиянина Муслима Гаджимагомедова в финале против кубинца Хулио ла Круса.

Олимпийский чемпион в категории до 57 кг Альберт Батыргазиев поинтересовался мнением Ники и Тешейры о поединке Гаджимагомедова.

«Кому бы вы отдали сегодня победу?» — спросил Батыргазиев.

«Я смотрел только два раунда. Мне показалось, что бой был равным. По тому, что я видел, Хулио был чуть предпочтительнее. Думаю, решение судей правильное», — заявил Ника.

«Хулио провел отличный бой. Он действовал очень резко, уклонялся от ударов. Муслим много атаковал, был активен, но Крус использовал свой опыт. Мне кажется, Хулио выиграл все три раунда. Его опыт сказался», — добавил Тешейра.

Гаджимагомедов проиграл ла Крусу единогласным решением судей со счетом 0:5 и стал серебряным призером Игр в Токио.

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Артем Калинин все материалы автора

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