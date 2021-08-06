Определились финалисты боксерского турнира в категории до 63 кг у мужчин на Олимпиаде в Токио

Стали известны финалисты боксерского турнира в категории до 63 кг у мужчин на Олимпиаде в Токио.

В полуфинале американец Кейшон Дэвис победил армянина Ованеса Бачкова, а кубинец Энди Круз выиграл поединок против австралийца Гарри Гэрсайда.

Поединок между Кейшоном Дэвисом и Энди Крузом состоится 8 августа. Бачков и Гэрсайд стали бронзовыми призерами Игр в Японии.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 63 кг

1/2 финала

Кейшон Дэвис (США) — Ованес Бачков (Армения) — 5:0

Энди Круз (Куба) — Гарри Гэрсайд (Австралия) — 5:0