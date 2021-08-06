Олимпиада
Токио-2020
Бокс
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Бокс

Определились финалисты боксерского турнира в категории до 63 кг у мужчин на Олимпиаде в Токио

09:14
Теги:

Стали известны финалисты боксерского турнира в категории до 63 кг у мужчин на Олимпиаде в Токио.

В полуфинале американец Кейшон Дэвис победил армянина Ованеса Бачкова, а кубинец Энди Круз выиграл поединок против австралийца Гарри Гэрсайда.

Поединок между Кейшоном Дэвисом и Энди Крузом состоится 8 августа. Бачков и Гэрсайд стали бронзовыми призерами Игр в Японии.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 63 кг

1/2 финала

Кейшон Дэвис (США) — Ованес Бачков (Армения) — 5:0

Энди Круз (Куба) — Гарри Гэрсайд (Австралия) — 5:0

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

«Поражение в Рио стало для нас трагедией. Мы ждем реванша с русскими пять лет». Норвежский журналист — о гандбольном полуфинале мечты
Поздняков: «Сборная России еще попробует побороться за золотые медали Олимпиады»
Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия снова пятая
«Буллинг? А как насчет духа и характера?» Хабиб побывал у Майка Тайсона — тот из уважения даже не курил траву
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд