Определились финалисты боксерского турнира в категории до 63 кг у мужчин на Олимпиаде в Токио
09:14
Стали известны финалисты боксерского турнира в категории до 63 кг у мужчин на Олимпиаде в Токио.
В полуфинале американец Кейшон Дэвис победил армянина Ованеса Бачкова, а кубинец Энди Круз выиграл поединок против австралийца Гарри Гэрсайда.
Поединок между Кейшоном Дэвисом и Энди Крузом состоится 8 августа. Бачков и Гэрсайд стали бронзовыми призерами Игр в Японии.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 63 кг
1/2 финала
Кейшон Дэвис (США) — Ованес Бачков (Армения) — 5:0
Энди Круз (Куба) — Гарри Гэрсайд (Австралия) — 5:0
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