Матыцин поздравил боксера Батыргазиева с золотом Олимпиады

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских боксеров Альберта Батыргазиева и Глеба Бакши с завоеванием золотой и бронзовой медалей на Олимпиаде в Токио.

«Поздравляю Альберта Батыргазиева с золотом Олимпиады в весовой категории до 57 кг и Глеба Бакши с бронзой в категории до 75 кг! В полулегком весе российские боксеры последний раз побеждали на Олимпийских играх в 2004 году, когда золотым призером стал Алексей Тищенко. В финальном поединке в Токио Альберт Батыргазиев в упорной и красивой борьбе одолел сильного американского соперника. Он проявил чемпионский характер и огромную волю к победе. Это золото стало для российских боксеров первым на Играх в Токио.



Глеб Бакши также очень достойно провел олимпийский турнир, уступил в поединке за выход в финал раздельным решением судей. Выиграть бронзу Олимпиады — большое достижение для каждого спортсмена. Поздравляю тренеров национальной команды и Федерацию бокса России с медалями наших спортсменов! Желаю российским боксерам удачи в Токио, мы болеем за них», — сказал Олег Матыцин.

Сегодня, 5 августа Батыргазиев победил американца Дюка Рэгана в финале боксерского турнира в весовой категории до 57 кг на Олимпиаде в Токио. Бакши уступил бразильцу Херберту Соузе в полуфинале турнира в категории до 75 кг и получил бронзовую медаль.