Украинский боксер Хижняк проиграл бразильцу Соузе нокаутом в финале Олимпиады

Украинский боксер Александр Хижняк не смог завоевать золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

В финале турнира в категории до 75 кг Хижняк уступил бразильцу Эберту Соузе.

Все пятеро арбитров единогласно признали победу Хижняка в первом и втором раундах, однако в третьем раунде Соуза нокаутировал украинца и стал олимпийским чемпионом.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 75 кг

Финал

Александр Хижняк (Украина) — Эберт Соуза (Бразилия) — 0:5