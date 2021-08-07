Украинский боксер Хижняк проиграл бразильцу Соузе нокаутом в финале Олимпиады
09:13
Украинский боксер Александр Хижняк не смог завоевать золотую медаль на Олимпиаде в Токио.
В финале турнира в категории до 75 кг Хижняк уступил бразильцу Эберту Соузе.
Все пятеро арбитров единогласно признали победу Хижняка в первом и втором раундах, однако в третьем раунде Соуза нокаутировал украинца и стал олимпийским чемпионом.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 75 кг
Финал
Александр Хижняк (Украина) — Эберт Соуза (Бразилия) — 0:5
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