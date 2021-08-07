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Украинский боксер Хижняк проиграл бразильцу Соузе нокаутом в финале Олимпиады

09:13
Александр Хижняк (справа) против Эберта Соузы. Фото Reuters
Александр Хижняк (справа) против Эберта Соузы. Фото Reuters
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Украинский боксер Александр Хижняк не смог завоевать золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

В финале турнира в категории до 75 кг Хижняк уступил бразильцу Эберту Соузе.

Все пятеро арбитров единогласно признали победу Хижняка в первом и втором раундах, однако в третьем раунде Соуза нокаутировал украинца и стал олимпийским чемпионом.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 75 кг

Финал

Александр Хижняк (Украина) — Эберт Соуза (Бразилия) — 0:5

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Иван Торопцев все материалы автора

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