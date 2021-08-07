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Болгарская боксерша победила турчанку и завоевала золотую медаль Олимпиады

08:41
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Болгарская боксерша Стойка Крастева завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 в весовой категории до 51 кг.

В финале болгарка победила Бьюс Наз Чакироглу из Турции со счетом 5:0.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 51 кг

Финал

Бьюс Наз Чакироглу (Турция) — Стойка Крастева (Болгария) — 0:5

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Сергей Разин все материалы автора

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