Болгарская боксерша победила турчанку и завоевала золотую медаль Олимпиады
08:41
Болгарская боксерша Стойка Крастева завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 в весовой категории до 51 кг.
В финале болгарка победила Бьюс Наз Чакироглу из Турции со счетом 5:0.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 51 кг
Финал
Бьюс Наз Чакироглу (Турция) — Стойка Крастева (Болгария) — 0:5
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