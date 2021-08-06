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Тренер сборной России по боксу прокомментировал поражение Магомедалиевой в полуфинале Олимпиады

08:38
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Главный тренер женской сборной России по боксу Иван Шидловский прокомментировал поражение Зенфиры Магомедалиевой в полуфинале Олимпиады в Токио.

«Все было закономерно. Вы видели, как все вышло — волнение у нее было. Исходя из этого и результат такой», — сказал Шидловский.

Сегодня, 6 августа, Магомедалиева уступила китаянке Ли Цянь в полуфинале Игр в Японии. Россиянка стала бронзовым призером Олимпиады в весовой категории до 75 кг.

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Артем Калинин все материалы автора

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