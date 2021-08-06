Тренер сборной России по боксу прокомментировал поражение Магомедалиевой в полуфинале Олимпиады
08:38
Главный тренер женской сборной России по боксу Иван Шидловский прокомментировал поражение Зенфиры Магомедалиевой в полуфинале Олимпиады в Токио.
«Все было закономерно. Вы видели, как все вышло — волнение у нее было. Исходя из этого и результат такой», — сказал Шидловский.
Сегодня, 6 августа, Магомедалиева уступила китаянке Ли Цянь в полуфинале Игр в Японии. Россиянка стала бронзовым призером Олимпиады в весовой категории до 75 кг.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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