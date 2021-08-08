Ирландка Харрингтон стала олимпийской чемпионкой по боксу
08:30
Ирландка Келли Харрингтон выиграла золото Олимпиады в Токио. В финальном боксерском поединке в категории до 60 кг она победила бразильянку Беатрис Феррейра со счетом 5:0.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 60 кг
Финал
Келли Харрингтон (Ирландия) — Беатрис Феррейра (Бразилия) — 5:0
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