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Ирландка Харрингтон стала олимпийской чемпионкой по боксу

08:30

Ирландка Келли Харрингтон выиграла золото Олимпиады в Токио. В финальном боксерском поединке в категории до 60 кг она победила бразильянку Беатрис Феррейра со счетом 5:0.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 60 кг

Финал

Келли Харрингтон (Ирландия) — Беатрис Феррейра (Бразилия) — 5:0

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