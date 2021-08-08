Ирландка Харрингтон стала олимпийской чемпионкой по боксу

Ирландка Келли Харрингтон выиграла золото Олимпиады в Токио. В финальном боксерском поединке в категории до 60 кг она победила бразильянку Беатрис Феррейра со счетом 5:0.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 60 кг

Финал

Келли Харрингтон (Ирландия) — Беатрис Феррейра (Бразилия) — 5:0