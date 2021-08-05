Батыргазиев перебил американца и принес России 15-е золото на Олимпиаде!

Еще пять лет назад Альберт занимался другим видом спорта, а теперь выиграл главный турнир в любительском боксе.

В полуфинале Батыргазиев встретился с трехкратным чемпионом мира кубинцем Ласаро Альваресом, которому до этого дважды проигрывал. Альберту понадобилось некоторое время на раскачку, а потом он задавил игровика Альвареса прессингом, почти безостановочно работал сериями и в итоге победил.

В финале 23-летнего Батыргазиева ждал соперник попроще, но тоже довольно титулованный — его ровесник, серебряный призер ЧМ-2017 американец Дюк Рэгэн.

Батыргазиеву, как и в поединке с Альваресом, понадобилось некоторое время на раскачку. В первые полторы минуты Рэгэн накидывал джебы, работал активнее. Но потом Альберт включился на полную, и американцу пришлось, грубо говоря, убегать. Батыргазиев работал агрессивно, бил жестко, темп не просто не сбавлял, но и наращивал. Не сказать, что Рэгэн выживал — нет, он не был в критической ситуации — но последние полторы минуты раунда проиграл без вопросов. Судьи это ценили — четверо отдали 3-минутку Батыргазиеву и лишь один — Рэгэну.

ROC's Albert Batyrgaziev wins gold in the men's #Boxing featherweight category! pic.twitter.com/aCWyTwmJNq — Olympics (@Olympics) August 5, 2021

Во втором раунде Альберт немного сбавил темп — видимо, чтобы правильно распределить силы и не выдохнуться в третьем раунде (в концовке поединка с Альваресом было видно, что он устал). Батыргазиев дал поработать Рэгэну, у американца были удачные моменты. Но Батыргазиев выбросил куда больше ударов — особенно в концовке 3-минутки. Бил разнообразно (например, запомнились два точных апперкота подряд), хорошо перекрывался. И снова четверо из пяти судей решили, что раунд выиграл Батыргазиев.

Russia's Albert Batyrgaziev wins featherweight gold as he beats Duke Ragan (USA) by split decision. pic.twitter.com/MOWm7ebmUE — Boxing News (@BoxingNewsED) August 5, 2021

Понимая, что дело идет к поражению, Рэгэн в третьем раунде стал вкладываться в каждый удар. Впрочем, на всю дистанцию его не хватило — концовка вновь осталась за Батыргазиевым. Более того, в последние секунды американец стоял на месте — будто выигрывал он, а не россиянин, хотя все было очевидно. Рэгэн забрал последний раунд (четверо судей — за него, один — за Батыргазиева), но проиграл бой 2-3. Если взглянуть на счет, то можно подумать, что поединок был близким. На самом же деле Батыргазиев выглядел намного лучше, на ринге находились боксеры разных уровней.

Батыргазиев родился в Дагестане, но с детства живет в Нижневартовске. В спорте он начал с кикбоксинга. Но Альберту очень хотелось стать олимпийским чемпионом, и в 18 лет, в 2016 году, он перешел в бокс. Как видим, мечта сбылась быстро.