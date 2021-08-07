Турецкая боксерша Сурменели завоевала золото на Олимпиаде в Токио
09:58
Бьюсеназ Сурменели из Турции завоевала золото в боксе на Олимпиаде в Токио.
В финале турнира в категории до 69 кг Сурменели победила китаянку Гу Хон.
Бронзовыми призерами в этой категории стали Ловлина Брогохайн из Индии и Оши Джонс из США.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 69 кг
Финал
Бьюсеназ Сурменели (Турция) — Гу Хон (Китай) — 3:0
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