Олимпиада
Токио-2020
Бокс
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Бокс

Турецкая боксерша Сурменели завоевала золото на Олимпиаде в Токио

09:58
Теги:

Бьюсеназ Сурменели из Турции завоевала золото в боксе на Олимпиаде в Токио.

В финале турнира в категории до 69 кг Сурменели победила китаянку Гу Хон.

Бронзовыми призерами в этой категории стали Ловлина Брогохайн из Индии и Оши Джонс из США.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 69 кг

Финал

Бьюсеназ Сурменели (Турция) — Гу Хон (Китай) — 3:0

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Художественная гимнастика, личное многоборье: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Олимпиады
Кто из знаков зодиака будет для вас врагом
Все село плачет: в Хакасии хоронят убитую уголовником семью
Стало известно о «специальном» месте в камере для Мавриди перед побегом
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
2
Офсайд