Турецкая боксерша Сурменели завоевала золото на Олимпиаде в Токио

Бьюсеназ Сурменели из Турции завоевала золото в боксе на Олимпиаде в Токио.

В финале турнира в категории до 69 кг Сурменели победила китаянку Гу Хон.

Бронзовыми призерами в этой категории стали Ловлина Брогохайн из Индии и Оши Джонс из США.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 69 кг

Финал

Бьюсеназ Сурменели (Турция) — Гу Хон (Китай) — 3:0