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Британка Прайс выиграла золотую медаль в финале бокса Олимпиады

09:16
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Британка Лорен Прайс обыграла китаянку Ли Цянь в боксе Олимпиады в Токио (Япония) и выиграла решающее золото для своей команды.

Прайс выиграла Цянь со счетом 5:0. Таким образом, сборная Британии обеспечивает себе 4-е место в медальном зачете, обойдя Россию.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 75 кг

Финал

Лорен Прайс (Великобритания) — Ли Цянь (Китай) — 5:0

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Виктория Кравченко все материалы автора

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