Британка Прайс выиграла золотую медаль в финале бокса Олимпиады
09:16
Британка Лорен Прайс обыграла китаянку Ли Цянь в боксе Олимпиады в Токио (Япония) и выиграла решающее золото для своей команды.
Прайс выиграла Цянь со счетом 5:0. Таким образом, сборная Британии обеспечивает себе 4-е место в медальном зачете, обойдя Россию.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 75 кг
Финал
Лорен Прайс (Великобритания) — Ли Цянь (Китай) — 5:0
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Зачет
vs
3
Офсайд
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