Британка Прайс выиграла золотую медаль в финале бокса Олимпиады

Британка Лорен Прайс обыграла китаянку Ли Цянь в боксе Олимпиады в Токио (Япония) и выиграла решающее золото для своей команды.

Прайс выиграла Цянь со счетом 5:0. Таким образом, сборная Британии обеспечивает себе 4-е место в медальном зачете, обойдя Россию.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 75 кг

Финал

Лорен Прайс (Великобритания) — Ли Цянь (Китай) — 5:0