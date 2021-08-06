Гаджимагомедов: «Никто не запоминает серебро, запоминают только золотую медаль Олимпиады»

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов прокомментировал серебряную медаль Олимпиады-2020. В финальном поединке в весе до 91 кг россиянин уступил кубинцу Хулио Сесару ла Крусу.

«Не знаю, чем может запомнится серебро. Никто не запоминает серебро. Запоминают только золотую медаль. Конечно, от Олимпиады остаются очень хорошие воспоминания. Но участие для меня не главное, мы приезжали сюда за золотой медалью. Золота сегодня нет, поэтому будем работать дальше. Расстроен ли я? Да, чуть-чуть оставалось до золотой медали. Полшага, можно сказать», — сказал Гаджимагомедов.

24-летний россиянин проиграл кубинцу со счетом 0:5 и завоевал серебряную медаль Олимпиады.