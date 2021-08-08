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Узбекский боксер Джалолов выиграл золото Олимпиады в Токио

10:02

Боксер из Узбекистана Баходир Джалолов выиграл золото Олимпиады в Токио в весовой категории до 91 кг. В финале он победил американца Джея Ар Торреса со счетом 5:0.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

свыше 91 кг

Финал

Баходир Джалолов (Узбекистан) — Джей Ар Торрес (США) — 5:0

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