Узбекский боксер Джалолов выиграл золото Олимпиады в Токио
10:02
Боксер из Узбекистана Баходир Джалолов выиграл золото Олимпиады в Токио в весовой категории до 91 кг. В финале он победил американца Джея Ар Торреса со счетом 5:0.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
свыше 91 кг
Финал
Баходир Джалолов (Узбекистан) — Джей Ар Торрес (США) — 5:0
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