Узбекский боксер Джалолов выиграл золото Олимпиады в Токио

Боксер из Узбекистана Баходир Джалолов выиграл золото Олимпиады в Токио в весовой категории до 91 кг. В финале он победил американца Джея Ар Торреса со счетом 5:0.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

свыше 91 кг

Финал

Баходир Джалолов (Узбекистан) — Джей Ар Торрес (США) — 5:0