Российский боксер Гаджимагомедов: «Думал, что я был более активным, доминировал»

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов прокомментировал серебряную медаль Олимпиады-2020. В финальном поединке в весе до 91 кг россиянин уступил кубинцу Хулио Сесару ла Крусу.

— Руку не подняли, значит, проиграл, — сказал Гаджимагомедов. - Я думал, что я был более активным, доминировал, попадал по корпусу. Кубинский боксер, можно сказать, не боксировал, а двигался по рингу. Сам не бил и мне бить давал. Я же доставал иногда его по корпусу, набирал очки. К сожалению, победу в этом поединке мне не отдали. Руку не подняли.

— Что-то бы поменяли в тактике, если бы еще раз вышли на ринг с кубинцем?

— Поменял бы. Сегодня я где-то спешил, где-то кидался. Надо посмотреть поединок, изучить более тщательно соперника и найти свои ошибки.

— Серебро — хорошо или плохо?

— Это ни хорошо и ни плохо. Я доволен всем.

24-летний россиянин проиграл кубинцу со счетом 0:5 и завоевал серебряную медаль Олимпиады.