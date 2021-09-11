Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев пригласил Путина на совместную тренировку

Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев на встрече президента РФ Владимира Путина с призерами Игр в Токио пригласил президента главу государства на совместную тренировку.

«Хотел бы пригласить Вас на совместную тренировку на одну из наших олимпийских баз. Для нас это будет огромным стимулом для будущих побед», — сказал Батыргазиев.

В финале Олимпиады-2020 Батыргазиев раздельным решением судей победил американца Дюка Рэгана.

Российские спортсмены в Токио заняли пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.