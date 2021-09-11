Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев пригласил Путина на совместную тренировку

13:31
Теги:

Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев на встрече президента РФ Владимира Путина с призерами Игр в Токио пригласил президента главу государства на совместную тренировку.

«Хотел бы пригласить Вас на совместную тренировку на одну из наших олимпийских баз. Для нас это будет огромным стимулом для будущих побед», — сказал Батыргазиев.

В финале Олимпиады-2020 Батыргазиев раздельным решением судей победил американца Дюка Рэгана.

Российские спортсмены в Токио заняли пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Локомотив» — «Крылья Советов»: где смотреть и во сколько начало трансляции
Токсиколог назвал причину массового отравления арбузом в Москве
Почему Моргенштерн не общается с младшим братом
Продавец магазина на Совхозной рассказала об арбузах после случаев отравления
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова