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В Федерации бокса России назвали неудовлетворительным выступление женской команды на Олимпиаде

08:59
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев назвал неудовлетворительным выступление женской сборной на Олимпиаде в Токио.

«Скорее неудовлетворительно выступили. Думаю, будем что-то думать и менять. У нас пять весовых категорий — и одна бронза, результат такой же, как и в Рио, но там было три категории. Надо развивать женский бокс и создать программу развития, чтобы на Олимпиаде в Париже был другой результат», — приводит ТАСС слова Щекутьева.

Единственную медаль в боксе у женщин Россия получила благодаря Зенфире Магомедалиевой, которая заработала бронзу в весовой категории до 75 кг.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12071455

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Иван Торопцев все материалы автора

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