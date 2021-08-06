В Федерации бокса России назвали неудовлетворительным выступление женской команды на Олимпиаде

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев назвал неудовлетворительным выступление женской сборной на Олимпиаде в Токио.

«Скорее неудовлетворительно выступили. Думаю, будем что-то думать и менять. У нас пять весовых категорий — и одна бронза, результат такой же, как и в Рио, но там было три категории. Надо развивать женский бокс и создать программу развития, чтобы на Олимпиаде в Париже был другой результат», — приводит ТАСС слова Щекутьева.

Единственную медаль в боксе у женщин Россия получила благодаря Зенфире Магомедалиевой, которая заработала бронзу в весовой категории до 75 кг.