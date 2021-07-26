Стояновский прокомментировал победу над командой Мексики: «Получились качели»
05:59
Российский волейболист Олег Стяновский прокомментировал победу над командой Мексики в первом матче группового раунда олимпийского турнира по пляжному волейболу.
«Говорят, мексиканцы приехали не побеждать, а играть просто в волейбол. Поэтому они раскрепощены. Так и есть. Они это и доказали в концовке, у них хорошо передача летела. Это и кураж. Сами мы упустили момент, нам надо было собраться. В итоге получились такие качели», — рассказал Стояновский.
Россияне Вячеслав Красильников и Стояновский обыграли мексиканцев Гасиолу Лейву и Рубио Камарго со счетом 2:1 (24:26, 21:15, 18:16).
Во втором матче группы B россияне встретятся с латышами. Встреча пройдет 29 июля и начнется в 11:00 мск.
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