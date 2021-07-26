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Россияне Лешуков и Семенов обыграли австралийцев во втором матче на Олимпиаде в Токио

09:50
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Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов победили австралийцев Кристофера Макхью и Дамьена Шуманна во втором матче групповой стадии олимпийского турнира по пляжному волейболу в Токио.

Лешуков и Семенов одержали победу в двух сетах.

Следующий матч на Олимпиаде Лешуков и Семенов проведут 28 июля против норвежцев Кристиана Серума и Андерса Мола.

Пляжный волейбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Групповой этап

Илья Лешуков/Константин Семенов (Россия) — Кристофер Макхью/Дамьен Шуманн (Австралия) — 2:0

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