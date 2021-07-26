Россияне Лешуков и Семенов обыграли австралийцев во втором матче на Олимпиаде в Токио
09:50
Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов победили австралийцев Кристофера Макхью и Дамьена Шуманна во втором матче групповой стадии олимпийского турнира по пляжному волейболу в Токио.
Лешуков и Семенов одержали победу в двух сетах.
Следующий матч на Олимпиаде Лешуков и Семенов проведут 28 июля против норвежцев Кристиана Серума и Андерса Мола.
Пляжный волейбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Групповой этап
Илья Лешуков/Константин Семенов (Россия) — Кристофер Макхью/Дамьен Шуманн (Австралия) — 2:0
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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