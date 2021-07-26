Волейболисты сборной России Вячеслав Красильников и Олег Стояновский прокомментировали предстоящий матч по пляжному волейболу на Олимпийских играх против команды Чехии.

«Кажется, будет матч. Замена? Нет, он (Ондржей Перушич, — прим. «СЭ») выйдет. Официальный карантин 10 дней, но ему пошли на уступки. На шестой-седьмой ему сделают тест, и, если все хорошо, он будет играть», — сказал Стояновский.

«Единственное, настораживает, что в Чехии девушки заразились. И Ондржей контактировал со своим напарником. И надо поднимать этот вопрос. А вдруг мы заразимся — и для нас закончится турнир. То, что ТВ-права, и все продано... Понятно, что всем пофиг сейчас... Либо надо говорить всем командам, что мы против, либо... Если кто-то заболеет из нас, что все будут из-за нас переносить Олимпиаду? Никто не будет», — отметил Красильников.

Напомним, что неделю назад игрок чешской команды Ондржей Перушич сдал положительный тест на коронавирус и все это время находился на карантине в Токио.

Матч Красильникова и Стояновского со сборной Чехии предварительно назначен на 31 июля.