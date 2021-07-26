Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Пляжный волейбол
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Пляжный волейбол

Красильников и Стояновский — о матче с чехами на ОИ: «А вдруг мы заразимся — и для нас закончится турнир»

05:50
Теги:

Волейболисты сборной России Вячеслав Красильников и Олег Стояновский прокомментировали предстоящий матч по пляжному волейболу на Олимпийских играх против команды Чехии.

«Кажется, будет матч. Замена? Нет, он (Ондржей Перушич, — прим. «СЭ») выйдет. Официальный карантин 10 дней, но ему пошли на уступки. На шестой-седьмой ему сделают тест, и, если все хорошо, он будет играть», — сказал Стояновский.

«Единственное, настораживает, что в Чехии девушки заразились. И Ондржей контактировал со своим напарником. И надо поднимать этот вопрос. А вдруг мы заразимся — и для нас закончится турнир. То, что ТВ-права, и все продано... Понятно, что всем пофиг сейчас... Либо надо говорить всем командам, что мы против, либо... Если кто-то заболеет из нас, что все будут из-за нас переносить Олимпиаду? Никто не будет», — отметил Красильников.

Напомним, что неделю назад игрок чешской команды Ондржей Перушич сдал положительный тест на коронавирус и все это время находился на карантине в Токио.

Матч Красильникова и Стояновского со сборной Чехии предварительно назначен на 31 июля.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Читайте также

«Пишут, чтоб вся моя семья сдохла». Российский теннисист вылетел с Олимпиады и рассказал о дебилах из соцсетей
Международная реакция на парад в День ВМФ России
На Урале 12-летний хоккеист изнасиловал своего одноклубника
Политолог прокомментировал совет Жириновского насчет Грудинина
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события