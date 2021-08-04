Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал победу выход российских пляжников Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского в четвертьфинале Олимпийских игр.

«Простых матчей не бывает. Здесь все на классе. На одну подаче наши точнее, на этом и строится победа. Плюс чуть поувереннее на блоке. Молодцы! Это только четвертьфинал, желаем удачи нашим ребятам дальше», — сказал Поздняков.

В полуфинале соперниками россиян будут победители матча Шериф Юнусс/Ахмед Тиджан (Катар) — Паоло Николаи/Даниэле Лупо (Италия).