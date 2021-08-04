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Поздняков рассказал об ожиданиях от полуфинала пляжного волейбола Олимпиады

15:56
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об ожиданиях от полуфинала пляжного волейбола Олимпиады в Токио.

Ранее российские пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли немцев в четвертьфинале.

— Сильно нервничали?

— За всех наших ребят так на любой стадии.

— Ждем как минимум медаль от этого дуэта?

— Думаю, парни и сами ставят себе самые высокие цели. Они были чемпионами мира, хотят снова подняться на верхнюю ступень пьедестала.

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Артем Калинин все материалы автора

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