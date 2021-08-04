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Пляжники Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

15:48

Пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли немцев в четвертьфинале Олимпиады в Токио.

Россияне вышли в полуфинал турнира, где сыграют с победителями матча Шериф Юнусс / Ахмед Тиджан (Катар) — Паоло Николаи / Даниэле Лупо (Италия). Встречи состоятся 5 августа.

Пляжный волейбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

1/4 финала

Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) — Юлиус Толе / Клеменс Виклер (Германия) — 2:0

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Виктория Кравченко все материалы автора

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