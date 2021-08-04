Пляжники Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады в Токио
15:48
Пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли немцев в четвертьфинале Олимпиады в Токио.
Россияне вышли в полуфинал турнира, где сыграют с победителями матча Шериф Юнусс / Ахмед Тиджан (Катар) — Паоло Николаи / Даниэле Лупо (Италия). Встречи состоятся 5 августа.
Пляжный волейбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
1/4 финала
Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) — Юлиус Толе / Клеменс Виклер (Германия) — 2:0
Читайте также
Волейбол на Олимпиаде, женщины: расписание и результаты 1/4 финала, Россия — Бразилия и другие матчи
Ромашина и Колесниченко идут за золотом, гандболистки и волейболистки — за полуфиналом. Чего ждать на Олимпиаде 4 августа
17
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю