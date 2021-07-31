Россияне Красильников и Стояновский вышли в 1/8 финала Олимпиады в Токио

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили чехов Ондржея Перушича и Давида Швайнера в заключительном матче группового турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио в трех сетах — 2:1.

Благодаря победе Красильников и Стояновский вышли плей-офф Игр в Японии.

Россияне узнают своего соперника по 1/8 финала Игр после того, как будет сыгран раунд лаки-лузеров среди четырех худших пар, занявших третьи места в своих группах.

Пляжный волейбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Групповой этап

Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (Россия) — Ондржей Перушич/Давид Швайнер (Чехия) — 2:1