Россияне Красильников и Стояновский вышли в 1/8 финала Олимпиады в Токио
11:27
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили чехов Ондржея Перушича и Давида Швайнера в заключительном матче группового турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио в трех сетах — 2:1.
Благодаря победе Красильников и Стояновский вышли плей-офф Игр в Японии.
Россияне узнают своего соперника по 1/8 финала Игр после того, как будет сыгран раунд лаки-лузеров среди четырех худших пар, занявших третьи места в своих группах.
Пляжный волейбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Групповой этап
Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (Россия) — Ондржей Перушич/Давид Швайнер (Чехия) — 2:1
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