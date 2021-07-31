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Россияне Красильников и Стояновский вышли в 1/8 финала Олимпиады в Токио

11:27
Вячеслав Красильников. Фото Reuters
Вячеслав Красильников. Фото Reuters
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Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили чехов Ондржея Перушича и Давида Швайнера в заключительном матче группового турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио в трех сетах — 2:1.

Благодаря победе Красильников и Стояновский вышли плей-офф Игр в Японии.

Россияне узнают своего соперника по 1/8 финала Игр после того, как будет сыгран раунд лаки-лузеров среди четырех худших пар, занявших третьи места в своих группах.

Пляжный волейбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Групповой этап

Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (Россия) — Ондржей Перушич/Давид Швайнер (Чехия) — 2:1

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Иван Торопцев все материалы автора

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