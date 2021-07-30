Российские пляжницы обыграли Австралию и одержали третью победу на Олимпиаде

Российская команда в составе Надежды Макрогузовой и Светланы Холоминой в матче группового этапа олимпийского турнира победили австралиек.

Встреча закончилась со счетом 2:1.

Россиянки одержали три победы в трех матчах и с первого места в группе E вышли в плей-офф турнира.

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Групповой этап

Мариафе Артачо/Таликва Клэнси (Австралия) — Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (Россия) — 1:2