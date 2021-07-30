Российские пляжницы обыграли Австралию и одержали третью победу на Олимпиаде
09:55
Российская команда в составе Надежды Макрогузовой и Светланы Холоминой в матче группового этапа олимпийского турнира победили австралиек.
Встреча закончилась со счетом 2:1.
Россиянки одержали три победы в трех матчах и с первого места в группе E вышли в плей-офф турнира.
Пляжный волейбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Групповой этап
Мариафе Артачо/Таликва Клэнси (Австралия) — Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (Россия) — 1:2
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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