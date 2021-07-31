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Российские игроки узнали соперников в плей-офф турнира по пляжному волейболу

18:25
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Чилийский дуэт Марко Гримальт — Эстебан Гримальт стал соперником россиян Константина Семенова и Ильи Лешукова в 1/8 финала олимпийского турнира по пляжному волейболу.

Другая российская пара — Вячеслав Красильников и Олег Стояновский — сыграют против испанцев Пабло Эрреры и Адриана Гавиры.

Встречи 1/8 финала пройдут 2 августа.

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Иван Шитик все материалы автора

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