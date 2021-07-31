Российские игроки узнали соперников в плей-офф турнира по пляжному волейболу
18:25
Чилийский дуэт Марко Гримальт — Эстебан Гримальт стал соперником россиян Константина Семенова и Ильи Лешукова в 1/8 финала олимпийского турнира по пляжному волейболу.
Другая российская пара — Вячеслав Красильников и Олег Стояновский — сыграют против испанцев Пабло Эрреры и Адриана Гавиры.
Встречи 1/8 финала пройдут 2 августа.
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