Российский «пляжник» Олег Стояновский устроил празднование победы в полуфинале олимпийского турнира в микст-зоне с журналистами.

Стояновский крикнул «Ро!», журналисты прокричали оставшиеся слоги в названии страны.

Стояновский и Красильников впервые в истории российского пляжного волейбола вышли в финал олимпийского турнира, обыграв катарцев.