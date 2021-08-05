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«Ро!» Российский волейболист предложил журналистам продолжить слово после выхода в финал Олимпиады

17:21
Олег Стояновский.
Олег Стояновский.
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Российский «пляжник» Олег Стояновский устроил празднование победы в полуфинале олимпийского турнира в микст-зоне с журналистами.

Стояновский крикнул «Ро!», журналисты прокричали оставшиеся слоги в названии страны.

Стояновский и Красильников впервые в истории российского пляжного волейбола вышли в финал олимпийского турнира, обыграв катарцев.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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