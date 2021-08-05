«Ро!» Российский волейболист предложил журналистам продолжить слово после выхода в финал Олимпиады
17:21
Российский «пляжник» Олег Стояновский устроил празднование победы в полуфинале олимпийского турнира в микст-зоне с журналистами.
Стояновский крикнул «Ро!», журналисты прокричали оставшиеся слоги в названии страны.
Стояновский и Красильников впервые в истории российского пляжного волейбола вышли в финал олимпийского турнира, обыграв катарцев.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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