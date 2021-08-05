Стояновский поделился мнением о сопернике по финалу олимпийского турнира по пляжному волейболу
17:17
Российский пляжный волейболист Олег Стояновский поделился мнением о сопернике по финалу Олимпиады в Токио.
«Норвежцы — одна из сильнейших команд в мире в последние 2-3 года. Они доказали свое право быть в финале. Думаю, будет отличный матч. Нам не хватает наших тренеров, врачей, семей. Но мы постоянно на связи», — сказал Стояновский.
В финале, который состоится 7 августа, Стояновский и Вячеслав Красильников сыграют с парой Андерс Бернтсен Мол / Кристиан Сандлие Сорум (Норвегия).
Читайте также
Поражение от Турции стало роковым. Россия насмерть рубилась с Бразилией, но проиграла — и выбыла с Олимпиады
7
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю