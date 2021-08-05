Стояновский поделился мнением о сопернике по финалу олимпийского турнира по пляжному волейболу

Российский пляжный волейболист Олег Стояновский поделился мнением о сопернике по финалу Олимпиады в Токио.

«Норвежцы — одна из сильнейших команд в мире в последние 2-3 года. Они доказали свое право быть в финале. Думаю, будет отличный матч. Нам не хватает наших тренеров, врачей, семей. Но мы постоянно на связи», — сказал Стояновский.

В финале, который состоится 7 августа, Стояновский и Вячеслав Красильников сыграют с парой Андерс Бернтсен Мол / Кристиан Сандлие Сорум (Норвегия).