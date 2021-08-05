Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Пляжный волейбол
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Пляжный волейбол

Стояновский поделился мнением о сопернике по финалу олимпийского турнира по пляжному волейболу

17:17
Теги:

Российский пляжный волейболист Олег Стояновский поделился мнением о сопернике по финалу Олимпиады в Токио.

«Норвежцы — одна из сильнейших команд в мире в последние 2-3 года. Они доказали свое право быть в финале. Думаю, будет отличный матч. Нам не хватает наших тренеров, врачей, семей. Но мы постоянно на связи», — сказал Стояновский.

В финале, который состоится 7 августа, Стояновский и Вячеслав Красильников сыграют с парой Андерс Бернтсен Мол / Кристиан Сандлие Сорум (Норвегия).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Читайте также

Российские волейболисты победили Бразилию и вышли в финал Олимпиады
Олимпиада-2020: медальный зачет по итогам 5 августа
Это просто японская бомба! Россия улетела в финал, вытянув абсолютно мертвый сет у Бразилии
Поражение от Турции стало роковым. Россия насмерть рубилась с Бразилией, но проиграла — и выбыла с Олимпиады
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события