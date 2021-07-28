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Лешковцева — о женском серебре Токио-2020 в баскетболе 3х3: «Сегодня свистели все фолы, обычно так не делают»

16:48
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Анна Лешковцева, лучший игрок мира по баскетболу 3х3 2017 года, поздравила женскую сборную России с серебром на Олимпийских играх в Токио.

«Девочки достойно сыграли, достойно выглядели. Может быть, чуть-чуть где-то не хватило опыта, но в целом молодцы. Я очень рада за них, поздравляю», — сказала Лешковцева «СЭ».

Спортсменка также оценила судейство в финале женского баскетбола 3х3.

«Ты никогда не предугадаешь, как тебя будут судить в 3х3. Тебя могут дать играть жестко, а могут судить так, как сейчас — свистеть все фолы. Тут надо подстраиваться, но сегодня это не совсем было похоже на ту игру 3x3, когда это жесткий вид спорта. Сейчас все свистели, все видели, обычно так не делают», — добавила Лешковцева.

28 июля в Токио женская сборная России по баскетболу 3x3 проиграла США (15:18) в финале Олимпиады-2020.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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