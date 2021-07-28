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Баскетболист России потерял подошву в финале Олимпиады, его выручил пластырь

16:45
Илья Карпенков. Фото Reuters
Илья Карпенков. Фото Reuters
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В эти минуты в Токио (Япония) мужская сборная России по баскетболу 3?3 играет с Латвией в финале турнира Олимпиады-2020.

В середине встречи российский баскетболист Илья Карпенков потерял подошву. Он был вынужден обмотать кроссовок пластырем, чтобы продолжить встречу.

Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Латвия можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ».

Подробную информацию о формате олимпийского турнира по баскетболу 3?3 матчей можно посмотреть здесь.

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