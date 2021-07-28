Баскетболист России потерял подошву в финале Олимпиады, его выручил пластырь
16:45
В эти минуты в Токио (Япония) мужская сборная России по баскетболу 3?3 играет с Латвией в финале турнира Олимпиады-2020.
В середине встречи российский баскетболист Илья Карпенков потерял подошву. Он был вынужден обмотать кроссовок пластырем, чтобы продолжить встречу.
Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Латвия можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ».
Подробную информацию о формате олимпийского турнира по баскетболу 3?3 матчей можно посмотреть здесь.
22728 голосов
Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю