Олимпиада, баскетбол 3х3, мужчины: расписание и результаты матчей России

Групповой турнир и плей-офф олимпийского турнира: кто дойдет до медалей.

В групповом турнире Олимпиады-2020 по баскетболу 3х3 восемь команд встречаются с каждым соперником по одному разу и проводят не более двух матчей в день.

Две лучшие сборные предварительного раунда напрямую выходят в полуфинал. Команды с 3-го по 6-е место проводят четвертьфинальные игры и определяют еще двух полуфиналистов.

Мужская сборная России стартовала в Токио с победы над Китаем — 21:13.

Олимпийские игры-2020. Токио. Баскетбол 3x3. Мужчины

Расписание и результаты матчей сборной России (время московское)

24 июля, суббота

09.00. Россия — Китай — 21:13

16:00. Нидерланды — Россия — 18:15

25 июля, воскресенье

05.35. Россия — Бельгия

12.40. Россия — Польша

26 июля, понедельник

09.00. Япония — Россия

16.00. Россия — Латвия

27 июля, вторник

12.00. Сербия — Россия

Турнирная таблица (после 24 июля)

1. Сербия — 2 победы — 0 поражений. 2. Латвия — 1-1. 3. Россия — 1-1. 4. Нидерланды — 1-1. 5. Япония — 1-1. 6. Бельгия — 1-1. 7. Польша — 1-1. 8. Китай — 0-2.

Плей-офф: даты и время матчей

1/4 финала — 27 июля, вторник. 15.00, 16.20.

1/2 финала — 28 июля, среда. 11.30, 12.40.

Матч за 3-е место — 28 июля, среда. 15.15.

Финал — 28 июля, среда. 16.25.

Состав сборной России: Станислав Шаров, Кирилл Писклов, Илья Карпенков и Александр Зуев.

Матчи Олимпиады по баскетболу 3х3 показывают Первый канал, телеканал «Россия» и «Матч ТВ».

Баскетбол 3x3 на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей по виду спорта на Олимпийских играх в Токио 2021