Олимпиада, баскетбол 3х3, мужчины: расписание и результаты матчей России
В групповом турнире Олимпиады-2020 по баскетболу 3х3 восемь команд встречаются с каждым соперником по одному разу и проводят не более двух матчей в день.
Две лучшие сборные предварительного раунда напрямую выходят в полуфинал. Команды с 3-го по 6-е место проводят четвертьфинальные игры и определяют еще двух полуфиналистов.
Мужская сборная России стартовала в Токио с победы над Китаем — 21:13.
Олимпийские игры-2020. Токио. Баскетбол 3x3. Мужчины
Расписание и результаты матчей сборной России (время московское)
24 июля, суббота
09.00. Россия — Китай — 21:13
16:00. Нидерланды — Россия — 18:15
25 июля, воскресенье
05.35. Россия — Бельгия
12.40. Россия — Польша
26 июля, понедельник
09.00. Япония — Россия
16.00. Россия — Латвия
27 июля, вторник
12.00. Сербия — Россия
Турнирная таблица (после 24 июля)
1. Сербия — 2 победы — 0 поражений. 2. Латвия — 1-1. 3. Россия — 1-1. 4. Нидерланды — 1-1. 5. Япония — 1-1. 6. Бельгия — 1-1. 7. Польша — 1-1. 8. Китай — 0-2.
Плей-офф: даты и время матчей
1/4 финала — 27 июля, вторник. 15.00, 16.20.
1/2 финала — 28 июля, среда. 11.30, 12.40.
Матч за 3-е место — 28 июля, среда. 15.15.
Финал — 28 июля, среда. 16.25.
Состав сборной России: Станислав Шаров, Кирилл Писклов, Илья Карпенков и Александр Зуев.
Матчи Олимпиады по баскетболу 3х3 показывают Первый канал, телеканал «Россия» и «Матч ТВ».
Баскетбол 3x3 на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей по виду спорта на Олимпийских играх в Токио 2021
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