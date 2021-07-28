Баскетболистка сборной России 3x3 Фролкина: «В финале с США будет бой. Мы приехали за золотом»
Игрок сборной России 3х3 по баскетболу Ольга Фролкина после победы над Китаем (21:14) в полуфинале турнира Олимпиады-2020 в Токио подвела итоги встречи.
«Игра прошла как будто за секунду. Мы очень долго готовились к этому, самая важная игра турнира. Финал — это финал, там ты уже просто должен наслаждаться, играть и делать все, что от тебя зависит. А полуфинал — это та игра, где решается, будешь ли ты с медалями или придется еще за них бороться. Мы в таком восторге от того, что сделали это, смогли.
Мы и мальчики в финале, насколько это круто? В мальчиках не сомневались. Всегда в них верим и говорим, что они молодцы.
Главная сложность в игре с Китаем? Они техничные. Нам нужно было хорошо отыграть в защите, мы справились.
Что ждать в финале? Бой. Мы приехали за золотом, будем бороться изо всех сил.
Смотрели ли полуфинал американок с Францией? Да, они тоже люди, у них есть ошибки. С ними можно и нужно играть. Надеюсь, покажем это в финале. Сейчас нам тренер все объяснит", — сказала Фролкина.
28 июля (в 15.55 по мск) в финале турнира Россия сыграет против США.
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