Главный тренер женской сборной России по баскетболу 3х3 рассказал о настрое на финальный матч против США
Главный тренер женской сборной России по баскетболу 3х3 Александр Дирацуян рассказал, как будет настраивать команду на финальный матч против команды США. Игра пройдет 28 июля.
— Как будете настраивать девчонок на финал?
— Здесь уже не надо настраивать. Это финал Олимпийских игр, нужно прежде всего получить удовольствие от происходящего. Если ты психологически справился, покажешь максимум, на который наработал. Основная задача — не перезагрузить девчонок. Сейчас с ними немного доктор поработает, восстановит всех. У кого-то за пять дней накопились повреждения. Постараемся использовать эти три часа для полной готовности.
— Насколько хватило суток отдыха после группового этапа?
— За пять дней силы потратили. Все в одинаковых условиях, формат турнира был давно известен, готовились. В подготовительном периоде пробовали пятидневный режим игры, так что ничего нового для девчонок нет, они готовы.
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