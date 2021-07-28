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Главный тренер женской сборной России по баскетболу 3х3 рассказал о настрое на финальный матч против США

12:44
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Главный тренер женской сборной России по баскетболу 3х3 Александр Дирацуян рассказал, как будет настраивать команду на финальный матч против команды США. Игра пройдет 28 июля.

— Как будете настраивать девчонок на финал?

— Здесь уже не надо настраивать. Это финал Олимпийских игр, нужно прежде всего получить удовольствие от происходящего. Если ты психологически справился, покажешь максимум, на который наработал. Основная задача — не перезагрузить девчонок. Сейчас с ними немного доктор поработает, восстановит всех. У кого-то за пять дней накопились повреждения. Постараемся использовать эти три часа для полной готовности.

— Насколько хватило суток отдыха после группового этапа?

— За пять дней силы потратили. Все в одинаковых условиях, формат турнира был давно известен, готовились. В подготовительном периоде пробовали пятидневный режим игры, так что ничего нового для девчонок нет, они готовы.

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Артем Калинин все материалы автора

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