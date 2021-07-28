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Россия — Латвия, баскетбол 3x3: где смотреть прямую трансляцию мужского финала Олимпиады

14:15
Илья Карпенков (слева). Фото AFP
Илья Карпенков (слева). Фото AFP
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28 июля в Токио (Япония) мужская сборная России по баскетболу 3x3 сыграет с Латвией в финале турнира Олимпиады-2020. Встреча начнется в 16:25 (мск).

Ранее россияне одержали победу над Сербией (21:10) в 1/2 финала турнира. Латвийцы в параллельной игре полуфинала выиграли у Бельгии — 21:8.

Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Латвия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ».

Подробная информация о формате олимпийского турнира по баскетболу 3x3 матчей можно посмотреть — здесь.

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события