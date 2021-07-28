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США — Россия, баскетбол 3x3: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча Олимпиады

13:35
Ольга Фролкина и Анастасия Логунова. Фото AFP
Ольга Фролкина и Анастасия Логунова. Фото AFP
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28 июля в Токио (Япония) женская сборная России по баскетболу 3x3 сыграет с США в финале турнира Олимпиады-2020. Встреча начнется в 15.55 (мск).

Ранее, в среду, россиянки выиграли у Китая (21:14) в полуфинале Олимпийских игр. Американки в параллельной встрече в 1/2 финала оказались сильнее Франции (18:16).

Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — США можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ».

Подробная информация о формате турнира по баскетболу 3x3 и расписании матчей можно посмотреть — здесь.

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