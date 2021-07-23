С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Турнир по баскетболу 3x3 начнется 24 июля и завершится 28 июля.

Состав сборной России

Мужчины: Станислав Шаров, Кирилл Писклов, Илья Карпенков и Александр Зуев.

Женщины: Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина и Евгения Фролкина.

Формат баскетбольного турнира 3 x 3 Олимпиады-2020

8 команд в одной группе, проводят по матчу с каждым соперником, две лучших выходят сразу в полуфинал, а занявшие с 3-е по 6-е места выходят в четвертьфинал и играют на вылет.

Баскетбол 3 x3 . Олимпийские игры-2020. Токио. 24 июля — 28 июля 2021. Мужчины. Расписание соревнований

24 июля. 05:35. Группа А. Польша — Латвия.

24 июля. 06:00. Группа А. Китай — Сербия.

24 июля. 09:00. Группа А. Россия — Китай.

24 июля. 09:25. Группа А. Сербия — Нидерланды.

24 июля. 12:40. Группа А. Латвия — Бельгия.

24 июля. 13:05. Группа А. Япония — Польша.

24 июля. 16:00. Группа А. Нидерланды — Россия.

24 июля. 16:25. Группа А. Бельгия — Япония.

25 июля. 05:35. Группа А. Россия — Бельгия.

25 июля. 06:00. Группа А. Польша — Сербия.

25 июля. 09:00. Группа А. Китай — Латвия.

25 июля. 09:25. Группа А. Сербия — Бельгия.

25 июля. 12:40. Группа А. Россия — Польша.

25 июля. 13:05. Группа А. Япония — Нидерланды.

25 июля. 16:00. Группа А. Нидерланды — Китай.

25 июля. 16:25. Группа А. Латвия — Япония.

26 июля. 05:35. Группа А. Бельгия — Китай.

26 июля. 06:00. Группа А. Сербия — Япония.

26 июля. 09:00. Группа А. Япония — Россия.

26 июля. 09:25. Группа А. Латвия — Сербия.

26 июля. 12:40. Группа А. Нидерланды — Бельгия.

26 июля. 13:05. Группа А. Польша — Китай.

26 июля. 16:00. Группа А. Россия — Латвия.

26 июля. 16:25. Группа А. Нидерланды — Польша.

27 июля. 08:40. Группа А. Бельгия — Польша.

27 июля. 09:05. Группа А. Китай — Япония.

27 июля. 12:00. Группа А. Сербия — Россия.

27 июля. 12:25. Группа А. Латвия — Нидерланды.

27 июля. 15:00, 16:20. 1/4 финала.

28 июля. 11:30, 12:40. 1/2 финала.

28 июля. 15:15. Матч за 3-е место.

28 июля. 16:25. Финал.

Баскетбол 3 x 3. Олимпийские игры-2020. Токио. 24 июля — 28 июля 2021. Женщины. Расписание соревнований

24 июля. 04:15. Группа А. Россия — Япония.

24 июля. 04:40. Группа А. Китай — Румыния.

24 июля. 08:00. Группа А. Россия — Китай.

24 июля. 08:25. Группа А. Румыния — Япония.

24 июля.11:30. Группа А. Италия — Монголия.

24 июля. 11:55. Группа А. США — Франция.

24 июля. 15:00. Группа А. Монголия — США.

24 июля. 15:25. Группа А. Франция — Италия.

25 июля. 04:15. Группа А. Япония — Монголия.

25 июля. 04:40. Группа А. Румыния — Италия.

25 июля. 08:00. Группа А. Монголия — Россия.

25 июля. 08:25. Группа А. Китай — Италия.

25 июля. 11:30. Группа А. Румыния — США.

25 июля. 11:55. Группа А. Япония — Франция.

25 июля. 15:00. Группа А. Китай — Франция.

25 июля. 15:25. Группа А. Россия — США.

26 июля. 04:15. Группа А. Япония — Китай.

26 июля. 04:40. Группа А. Монголия — Румыния.

26 июля. 08:00. Группа А. Румыния — Россия.

26 июля. 08:25. Группа А. Италия — США.

26 июля. 11:30. Группа А. Франция — Монголия.

26 июля. 11:55. Группа А. Италия — США.

26 июля. 15:00. Группа А. США — Китай.

26 июля. 15:25. Группа А. Франция — Россия.

27 июля. 07:30. Группа А. США — Япония.

27 июля. 07:55. Группа А. Китай — Монголия.

27 июля. 11:00. Группа А. Франция — Румыния.

27 июля. 11:25. Группа А. Россия — Италия.

27 июля. 14:30, 15:50. 1/4 финала.

28 июля. 11:00, 12:10. 1/2 финала.

28 июля. 14:45. Матч за 3-е место.

28 июля. 15:55. Финал.

Летние Олимпийские игры в Токио: когда Олимпиада, церемонии открытия и закрытия, главные факты об Играх // Токио 2021 — расписание соревнований и медали по датам // Олимпиада 2020: все об Играх

Баскетбол 3x3 на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей, финалы и медали соревнований по виду спорта на Олимпийских играх в Токио 2021