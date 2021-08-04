Валерий Пронкин занял достойное восьмое место в метании молота, но успел столкнуться с негативной реакцией некоторых болельщиков.

Пронкин — один из немногих в нашей десятке, на кого не делали особых ставок. Последний успех нашего метателя был целых четыре года назад, когда на чемпионате мира в Лондоне он завоевал серебро. С тех пор Валерия мучили травмы и ничего особенного он не показывал. В финал прошел с одним из худших результатов, и в общем — молодец, что прошел. Дальше уже оставалось метать в свое удовольствие и надеяться на чудо.

Пронкин показал свой результат и не занимал ничье место

В принципе, попадание в топ-8 для Пронкина — достижение. Тем более что его судьба буквально висела на сантиметровом волоске. Именно столько отделило его от турка Асраха, который в итоге остался девятым и без права делать заключительные три попытки. А Валерий даже не в лучшем своем состоянии после болезни стал финалистом Олимпиады.

Его результат 76,72 м, конечно, довольно средний, личный рекорд у Пронкина на три метра лучше. И серебро чемпионата мира в активе вроде как обязывает к борьбе за награды. Но Пронкин как раз тот случай, когда человек не занимал ничье место. Никого другого, кто вышел бы в финал в своем виде и занял бы там хотя бы восьмую позицию, в России на данный момент нет.

Это повод погрустить о состоянии российской легкой атлетики, но не повод ругать Пронкина. Он на Олимпиаде наметал примерно на то, на что готов. Возможно, мог бы немного прибавить, но в любом случае это не уровень пьедестала. Броски за 81, а то и за 82 метра Валерию пока объективно не под силу.

Тут обидно скорее за украинца Михайло Кохана, которого в пятой попытке оставил без награды опытнейший поляк Павел Файдек. Кохан — феномен. Для метания молота 20 лет — это примерно как для других видов спорта 15. Глубокое детство, когда все еще впереди. Для сравнения, турецкому метателю Эсрефу Асраху — 39, а из всех участников финала младше 28 — всего трое, не считая Кохана.

Тем не менее Кохан уже имеет в активе, помимо юниорских медалей, пятое место чемпионата мира в Дохе, а в этом сезоне установил личный рекорд — 80,78. Это больше чем на метр лучше, чем у Пронкина. На Олимпиаде Кохан его практически повторил, но все равно остался четвертым.

Почему при этом именно Пронкина хейтят в соцсетях — непонятно. Или теперь считается, что любой из нашей десятки легкоатлетов обязан выигрывать медаль? Но десять медалей в легкой атлетике у нас и в хорошие времена не всегда набиралось...

Не знаю, хочу ли еще метать в этом сезоне

— Как оцените свое выступление?

— В квалификации по технике было лучше. Первый бросок спокойно сделал, нарисовал... Думал, что для финала хватит. Мы с тренером поговорили и решили метать на полную. И я, блин, начал метать... Просто все валилось из рук. Наверное, волнение помешало. Честно, меня просто трясло.

— А физически были готовы метать далеко?

— В конце мая я заболел. Не коронавирусом, мы сдавали тест, но валялся с температурой довольно долго. И после болезни на свои результаты я так и не вышел. На тренировках перед Токио метал 76 м. То есть примерно туда же... Мне обидно, потому что есть люди, которые сидят дома и на нас смотрят. С нашей десятки, мягко говоря, большой спрос. А если нет реализации, то понятно, какая будет реакция.

— Уже столкнулись с негативом?

— Я даже не знаю, хочу ли я еще метать в этом сезоне. Потому что читаешь отзывы, и становится тяжело не только физически, но и эмоционально. Пришла пара таких сообщений, что после этого я удалился из социальных сетей. Думал после финала восстановиться, но, видимо, повременю. (Смеется.)