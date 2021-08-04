Илья Шкуренев прыгнул 2,02 м, уже отмечал успех, когда арбитр в секторе вдруг передумал и вместо белого флага поднял красный.

Шкуренев приехал в Токио в шикарной форме. Это видно было уже по первым трем видам. На стометровке и длине он недобрал считаные сотые и сантиметры до личных рекордов, а в толкании ядра и вовсе этот личный рекорд установил. Причем везде Шкуренев мог бы еще больше — мешали обидные заступы и технические ошибки.

Тут нужно понимать, что Илья — призер чемпионата мира и вообще суперстабильный десятиборец. В отличие от соперников, которые делают ставку на спринт, он хорош и в технических видах. Поэтому для Шкуренева прыжки в высоту имели ключевое значение. Здесь у него очень достойный личный рекорд — 2,09 м, и уже в этом сезоне Илья брал 2,02. В Токио должно было быть еще лучше.

Илья Шкуренев. Фото AFP

Почему Шкуренева лишили попытки?

Прыжки у Шкуренева, конечно, не клеились. 1,99 м только с третьей попытки — не его уровень. На 2,02 м тоже сбивал планку то пятками, то вообще непонятно чем. Оставалась решающая третья попытка. И она была выполнена почти идеально! Планка зашаталась, но устояла. Шкуренев с воплем «Yes!» ринулся с матов. Судья поднял белый флаг, означающий удачную попытку. И тут-то планка упала...

Шкуренев еще посмеялся: мол, бывает же. Но быстро оказалось, что не до шуток. Арбитры несколько минут совещались, а потом решили прыжок не засчитывать. Надо было видеть эмоции Шкуренева в этот момент. Судью в секторе буквально снесло его напором. Илья возмущался, размахивал руками, но — бесполезно. Пришлось заканчивать выступления с очень средним результатом.

400 м после такого эмоционального взрыва тоже получились так себе. В итоге теперь Шкуренев после первого дня только 11-й с очень большим отрывом от лидирующего канадца Дамиана Уорнера. Тот, кстати, шокировал на прыжках в длину — улетел на 8,24. Это новый олимпийский рекорд для десятиборцев, а в Токио такого результата хватило бы, чтобы взять бронзу в этом виде.

Илья Шкуренев. Фото Reuters

Я еще легкой атлетикой не занимался, а прыгал уже лучше

— Это прежде всего моя ошибка, если бы я прыгал нормально, ничего бы не случилось, — сказал затем Шкуренев. — Но я думал, и всегда так было, что если судья поднял белый флаг, то это неоспоримое решение. Поэтому был полностью уверен, что все, высота взята. А потом другой судья, даже не тот, что с флагом, мне стал показывать: типа нет. Начались разборки, нервотрепка... Пытался его уговорить, чтобы мне дали продолжать соревнования даже в состоянии протеста. Тем более вчера у девчонок в такой же ситуации дали доделать вид. Так почему мне нельзя?! Но я по-английски ни бум-бум, судья — по-русски. Он начал орать вроде «что ты ко мне пристал» и все такое. Не скажу, что он вел себя как-то агрессивно, но ненависть в его глазах читалась...

— Судья был японским?

— Нет, точно не японский. Я точно не знаю, но по виду англичанин какой-то. Там еще странно, что никто не мог толком объяснить, что случилось. Судья в секторе четко поднял белый флаг, а потом, когда подошел вот этот главный, вдруг изменил свое решение. По правилам вроде как они имеют право так делать. Но я не знаю, насколько это честно. Потому что вот планка, вот судья, он поднял белый флаг, а потом, когда к нему пошел главный, стал дергаться...

— Прыжок-то на 2,02 м у вас был хороший!

— По технике — отвратительный! Это худшие прыжки, наверное, за всю карьеру. Я еще легкой атлетикой, наверное, не занимался, а уже прыгал лучше. Обидно, потому что физическое состояние было крутое. А я, видимо, с ногами не совладал и не смог им воспользоваться...

— Остальными видами довольны?

— Пока одни эмоции. В длине еще тоже получилась неприятная ситуация с судьями. Ребята стали переносить попытки, я прыгал не в свою очередь... Табло показывает одно, на самом деле прыгает другой. Судьи между собой перекрикиваются: «Не он! Не он!» Все это еще дико долго...

— Второй день у вас обычно сильнее первого. Шансы на медаль есть?

— Да не то чтобы сильнее... У меня два дня плюс-минус одинаковые, а у парней обычно первый день сильный, а второй — слив. В целом настрой у меня хороший. И надеюсь, вся невезуха, которая на меня свалилась, во второй день воздастся. Буду очень стараться набрать больше очков, чем в первый день. А где в итоге окажусь по местам? Как говорит наш старший тренер: ты, главное, набирай — а там посчитают.