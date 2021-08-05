Хотя бы у Ласицкене все нормально. Но она была на грани вылета с легкоатлетического турнира Олимпиады

Все решила последняя попытка нашей звездной прыгуньи в высоту, которая взяла квалификационные 1,95.

В легкой атлетике пока у России на Олимпиаде ничего не клеится. Мало того, что поехали в Токио только 10 человек, так и те, кто приехал, результатов не показывали. Барьерист Сергей Шубенков и прыгунья в длину Дарья Клишина из-за травм результатов не показали, два наших прыгуна в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк остались за пределами топ-5. Полный провал и повод задуматься, а как выбирали искомую десятку. Да и восстанавливать ВФЛА во время этой Олимпиады World Athletics снова отказалась.

Шла идеально вплоть до последней отметки

Мария Ласицкене — еще одна надежда. За последний год у нее появились сильные конкурентки, среди которых выделяется Ярослава Могучих из Украины. Уже в Дохе-2019 она показала идентичный с россиянкой результат 2,04 м, проиграв только по попыткам. Так что Ласицкене уж точно не главный претендент на золото — медаль в таком раскладе была бы прекрасным исходом. К сожалению, так роет крот истории — год назад чемпионке мира, которая взяла подряд турниры в Пекине (2015), Лондоне (2017) и Дохе (2019), было бы полегче. Прошлую Олимпиаду она пропустила из-за дисквалификации ВФЛА, с руководством которой вела столько войн. Сейчас многое изменилось. Но все могло закончиться раньше, в квалификации.

Под палящим на токийском стадионе солнце вышли соревноваться 30 девушек. В финал попадали все, кто преодолеет отметку 1,95 метра либо 12 с лучшим результатом. Ласицкене начала с 1,82 и шла идеально вплоть до последней высоты, на которой начались проблемы. Хотя еще недавно россиянка брала 2 метра, что стало ее личным рекордом в сезоне. Многие соперницы буксовали, так что к тому моменту Ласицкене была одним из лидеров. Но два «крестика» на 1,95 поставили под угрозу весь олимпийский результат. А когда оказалось, что другие постепенно с главной высотой справляются, стало понятно — брать 1,95 нужно во что бы то ни стало, иначе с Токио можно будет прощаться.

Место в квалификации — девятое

И Мария это сделала — в условиях максимального давления и на своей дебютной Олимпиаде. А это дорогого стоит. Самая известная спортсменка олимпийской сборной по версии ВЦИОМ (но с рейтингом 1%, к сожалению) выступит с 13 другими прыгуньями в финале. Итоговое место Ласицкене — девятое, хотя никакого значения для финала это не имеет. Уровень был настолько высок, что 1,95 преодолели больше, чем 12 человек.

Среди них — сразу три украинки, Могучих допустила одну ошибку на 1,90, а Геращенко и Левченко также едва не вылетели на 1,95. Единственными, кто прошел всю дистанцию без падений планки, стали черногорка Мария Вукович и австралийка Никола Макдермотт. Бронзовая призерка последнего чемпионата мира американка Вашти Каннингем тоже в строю — но она тоже взяла 1,95 лишь с третьей попытки. Нервы уже в квалификации были на пределе.

Вспоминая абсолютно непредсказуемый финал в прыжках у мужчин, здесь вечером 7 августа может случиться что угодно. Вмешаться в распределение мест может и погода — в субботу в Токио снова прогнозируют дожди. Начало финала — в 19:00 по местному времени (13:00 мск). Россия потеряла слишком много медалей за последние дни, так что выстрелить вопреки всему очень надо. Трехкратная чемпионка мира Ласицкене, безусловно, одна из темных лошадок.