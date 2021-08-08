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В МИД РФ назвали врагами Украины хейтеров легкоатлетки Магучих за фото с россиянкой Ласицкене на Олимпиаде

20:45
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала настоящими врагами Украины тех, кто начал в стране травлю легкоатлетки Ярославы Магучих из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене.

«В украинском оборонном ведомстве сказали, что подобные фотографии могут стать «объектом информационных спецопераций врага». Жаль, не добавили, что враг — это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки за эту фотографию. Вот они и есть настоящие враги Украины», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

В Минобороны Украины намерены провести беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая после завершения соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио сфотографировалась с российской легкоатлеткой, золотой медалисткой Марией Ласицкене.

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Иван Шитик все материалы автора

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