Тимановская выставила на аукцион серебряную медаль Европейских игр

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская расстанется со своей серебряной медалью Европейских игр 2019 года. Она выставила ее на аукцион, стартовая цена лота составила пять тысяч долларов.

«Тот старт был очень важным для меня, он проходил в родных стенах. За меня пришло болеть много людей, родных и близких. Помню, когда бежала эстафету и у меня начали заканчиваться силы, а до финиша оставалось где-то 80 метров, я услышала, что стадион просто взрывается от того, как громко за меня болеют. Поддержка людей открыла во мне второе дыхание, что помогло мне изо всех сил бежать к финишной черте.

Я даже помню, как плакала после финиша, потому что такие эмоции во время бега испытала впервые. В тот момент я почувствовала себя единым целым со всеми болельщиками. Не зря говорят, что спорт — это то, что нас объединяет!", — цитирует Тимановскую Telegram организации.

Отмечается, что медаль выставлена на аукцион по просьбе Тимановской, в поддержку свободных спортсменов Белоруссии. Все средства будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.

Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву, а белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака лишили аккредитаций и выслали из Олимпийской деревни в Токио.