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Тимановская выставила на аукцион серебряную медаль Европейских игр

11:23
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская расстанется со своей серебряной медалью Европейских игр 2019 года. Она выставила ее на аукцион, стартовая цена лота составила пять тысяч долларов.

Кристина Тимановская на&nbsp;пути в&nbsp;Варшаву.Тимановская вернулась в Европу. Есть ли у нее будущее в спорте?

«Тот старт был очень важным для меня, он проходил в родных стенах. За меня пришло болеть много людей, родных и близких. Помню, когда бежала эстафету и у меня начали заканчиваться силы, а до финиша оставалось где-то 80 метров, я услышала, что стадион просто взрывается от того, как громко за меня болеют. Поддержка людей открыла во мне второе дыхание, что помогло мне изо всех сил бежать к финишной черте.

Я даже помню, как плакала после финиша, потому что такие эмоции во время бега испытала впервые. В тот момент я почувствовала себя единым целым со всеми болельщиками. Не зря говорят, что спорт — это то, что нас объединяет!", — цитирует Тимановскую Telegram организации.

Отмечается, что медаль выставлена на аукцион по просьбе Тимановской, в поддержку свободных спортсменов Белоруссии. Все средства будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.

Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву, а белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака лишили аккредитаций и выслали из Олимпийской деревни в Токио.

Дополнительная информация:

https://t.me/bysol/1285

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Сергей Ревенко все материалы автора

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