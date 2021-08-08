В Минобороны Украины проведут беседу с легкоатлеткой Ярославой Могучих из-за ее фото с россиянкой Ласицкене на Олимпиаде
В Минобороны Украины намерены провести беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая после завершения соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио сфотографировалась с российской легкоатлеткой, золотой медалисткой Марией Ласицкене.
Фото Ярославы рядом с Ласицкене, выступавшей от команды Олимпийского комитета России (сборная России не участвовала в олимпиаде по выполнению решения Спортивного арбитражного суда) вызвало возмутительную реакцию в обществе.
Однако в Минобороны призвали прекратить издевательства над украинской спортсменкой в социальных сетях.
Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook, спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать определенные ограничения и ответственность.
Тем не менее Маляр попросила прекратить травлю Ярославы Магучих до тех пор, пока сама спортсменка не даст объяснения.
Кроме того, заместитель Тарана ожидает провести встречу с легкоатлеткой, как только та вернется в Украину. О результатах разговора она пообещала сообщить.
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