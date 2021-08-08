Хоркина отреагировала на травлю украинки Могучих за совместное фото с россиянкой Ласицкене

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о травле украинской легкоатлетки Ярославы Могучих после совместного снимка с россиянкой Марией Ласицкене.

7 августа Ласицкене выиграла золото, а Могучих — бронзу в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио. После вручения наград девушки сфотографировались друг с другом, держа в руках флаги своих стран.

«Ну это уже недалекие люди. Мне кажется, в данной ситуации вообще... Как же всегда хочется, чтобы спорт оставался вне политики. Пусть на международных спортивных аренах мы решаем, кто сильнее, кто слабее, кто мастерски выше, кто профессиональнее. Как же не хочется, чтобы спорт смешался с политикой. Ведь у спорта нет границ, есть просто границы человеческих возможностей», — приводит слова Хоркиной РЕН ТВ.

8 августа стало известно, что в Минобороны Украины проведут беседу с Могучих.