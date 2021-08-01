Татьяна Лебедева — о травме Клишиной: «Где-то за ней не доглядели. Очень обидно»

Многократная чемпионка мира по прыжкам в длину Татьяна Лебедева прокомментировала провальное выступление российской спортсменки Дарьи Клишиной на Олимпиаде в Токио.

«Это спорт, подобное случается. Травма может случиться у каждого. Очень обидно, что так получилось. Они делали ставку на Олимпиаду, отказавшись от европейских стартов. Подготовка была серьезная, Даше просто не повезло. В Японии очень влажно, там необычная жара. Все время идет обезвоживание, его даже можно не заметить, необходимо много пить. Думаю, что где-то не доглядели за ней. Возможно, где-то не успела восстановиться, всякое могло произойти. На этом жизнь не заканчивается. Нужно восстанавливаться и забывать про это выступление», — сказала Лебедева в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Россиянка Дарья Клишина получила травму и не смогла попасть в финал Олимпиады в прыжках в длину.

30-летняя спортсменка совершила заступ в первых двух попытках в квалификации. В третьей попытке Клишина не смогла выполнить прыжок, остановившись на разбеге. Россиянка покинула дорожку, держась за заднюю поверхность правого бедра. Предположительно, она получила повреждение во время второй попытки.