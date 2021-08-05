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Сидорова обратилась к болельщикам после серебра Олимпиады

20:20
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Россиянка Анжелика Сидорова обратилась к болельщикам после выступления на Олимпиаде в Токио (Япония). Она заняла второе место в прыжках с шестом.

«Это я, балансирую где-то между истерикой и серебряной медалью олимпийских игр. Вас так много, я неделю всем не отвечу, но ребята, спасибо. Такое огромное количество поддержи и привело меня туда, где я есть. Люблю безмерно. Остальное завтра», — написала Сидорова в Instagram.

Первое место в соревнованиях по прыжкам с шестом заняла американка Кэти Нажотт с результатом 4,90 м. У Сидоровой — 4,85 м.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CSM2CFeHq0j/

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