Сидорова обратилась к болельщикам после серебра Олимпиады

Россиянка Анжелика Сидорова обратилась к болельщикам после выступления на Олимпиаде в Токио (Япония). Она заняла второе место в прыжках с шестом.

«Это я, балансирую где-то между истерикой и серебряной медалью олимпийских игр. Вас так много, я неделю всем не отвечу, но ребята, спасибо. Такое огромное количество поддержи и привело меня туда, где я есть. Люблю безмерно. Остальное завтра», — написала Сидорова в Instagram.

Первое место в соревнованиях по прыжкам с шестом заняла американка Кэти Нажотт с результатом 4,90 м. У Сидоровой — 4,85 м.