Сидорова обратилась к болельщикам после серебра Олимпиады
20:20
Россиянка Анжелика Сидорова обратилась к болельщикам после выступления на Олимпиаде в Токио (Япония). Она заняла второе место в прыжках с шестом.
«Это я, балансирую где-то между истерикой и серебряной медалью олимпийских игр. Вас так много, я неделю всем не отвечу, но ребята, спасибо. Такое огромное количество поддержи и привело меня туда, где я есть. Люблю безмерно. Остальное завтра», — написала Сидорова в Instagram.
Первое место в соревнованиях по прыжкам с шестом заняла американка Кэти Нажотт с результатом 4,90 м. У Сидоровой — 4,85 м.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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