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Шкуренев: «Можете закидать меня камнями, но для меня Олимпиада — обычный старт»

17:44
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Российский десятиборец Илья Шкуренев заявил, что значимость Олимпийских игр переоценена. На Олимпиаде в Токио он показал 8-й результат.

«Можете закидать меня камнями, но для меня Олимпиада — обычный старт, в ней нет ничего такого. Быть может, ее так превозносят, потому что она редко проходит? Но здесь те же самые соперники. Не было такого, что кто-то не приехал, потому что испугался Олимпиады.

Нет такого, что надо показать себя именно на этом старте, важен каждый старт — чемпионат мира, Европы, Олимпиада и даже чемпионат области, — добавил он. — Я не вижу разницы, я рад любой медали, будь то награда чемпионата Европы или области. Не то что я не хочу завоевать эти медали, просто я еду на соревнования показать свой результат, это ни от кого не зависящий фактор. Если я не смог, то виноват в этом только я», — цитирует Шкуренева ТАСС.

Также 30-летний спортсмен сообщил, что не намерен завершать карьеру.

«Я еще всех переживу, вот увидите. Я еще приду сюда с седыми волосами», — сказал Шкуренев, показывая журналистам на свои длинные волосы.

«В целом я нашел систему восстановления, пусть она и очень тяжелая. Надо только все грамотно соединить», — добавил он.

Шкуренев остался недоволен своим выступлением на Олимпиаде. «Видимо, долбанула акклиматизация. Когда я вышел сегодня на разминку, то ноги были тяжелыми. Было ощущение, словно я килограммов сто вешу», — сказал легкоатлет.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12068223

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Иван Шитик все материалы автора

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