Томала стал олимпийским чемпионом в ходьбе на 50 км

Польский легкоатлет Давид Томала выиграл финал в ходьбе на 50 киолметров на Олимпийских играх в Токио. Его результат — 3 часа, 50 минут и 8 секунд.

Второе место занял немец Йонатан Хильберт, а замкнул тройку лучших канадец Эван Данфи.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Легкая атлетика

Мужчины

Ходьба 50 км

Финал

1. Давид Томала (Польша) — 3:50.08.

2. Йонатан Хильберт (Германия) — отставание 0.36.

3. Эван Данфи (Канада) — 0.51.