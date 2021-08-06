Томала стал олимпийским чемпионом в ходьбе на 50 км
03:21
Польский легкоатлет Давид Томала выиграл финал в ходьбе на 50 киолметров на Олимпийских играх в Токио. Его результат — 3 часа, 50 минут и 8 секунд.
Второе место занял немец Йонатан Хильберт, а замкнул тройку лучших канадец Эван Данфи.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Легкая атлетика
Мужчины
Ходьба 50 км
Финал
1. Давид Томала (Польша) — 3:50.08.
2. Йонатан Хильберт (Германия) — отставание 0.36.
3. Эван Данфи (Канада) — 0.51.
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