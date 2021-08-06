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Томала стал олимпийским чемпионом в ходьбе на 50 км

03:21
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Польский легкоатлет Давид Томала выиграл финал в ходьбе на 50 киолметров на Олимпийских играх в Токио. Его результат — 3 часа, 50 минут и 8 секунд.

Второе место занял немец Йонатан Хильберт, а замкнул тройку лучших канадец Эван Данфи.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Легкая атлетика

Мужчины

Ходьба 50 км

Финал

1. Давид Томала (Польша) — 3:50.08.

2. Йонатан Хильберт (Германия) — отставание 0.36.

3. Эван Данфи (Канада) — 0.51.

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Евгений Козинов все материалы автора

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